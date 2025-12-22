olanda,-incidente-alla-parata-natalizia:-nove-persone-ferite

ROMA – È di nove persone ferite, di cui tre in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto a Nunspeet, località a est di Amsterdam, durante una parata natalizia. Stando a quanto riportato dalla polizia locale, non si tratterebbe di attentato, bensì di un incidente. Dalle prime indiscrezione pare che al volante ci fosse una donna di 56 anni, rimasta lievemente ferita. Sul posto sono giunti diverse autoambulanze ed elicotteri. A causa di quanto è successo, il comune ha annullato l’evento.

Secondo quanto riferito da RTV Nunspeet il sindaco Céline Blom stasera visiterà Het Venster a Nunspeet, dove i passanti e le persone coinvolte stanno ricevendo assistenza. “Sono profondamente scioccata. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i feriti”, ha detto il primo cittadino.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it