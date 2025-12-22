olanda,-incidente-alla-parata-natalizia:-nove-persone-ferite

martedì, 23 Dicembre , 25

Incidente d’auto per Vince Zampella, morto il co-creatore della serie ‘Call of Duty’

(Adnkronos) - Vince Zampella, acclamato co-creatore della serie...

Barry Manilow annuncia lo stop: “Ho un tumore al polmone sinistro”

(Adnkronos) - Barry Manilow ha "una zona cancerosa...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 22 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ama e Adnkronos presentano il podcast ‘AMAzing – idee e buone pratiche per una città sostenibile’

(Adnkronos) - Si chiama 'AMAzing - idee e...
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – È di nove persone ferite, di cui tre in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto a Nunspeet, località a est di Amsterdam, durante una parata natalizia. Stando a quanto riportato dalla polizia locale, non si tratterebbe di attentato, bensì di un incidente. Dalle prime indiscrezione pare che al volante ci fosse una donna di 56 anni, rimasta lievemente ferita. Sul posto sono giunti diverse autoambulanze ed elicotteri. A causa di quanto è successo, il comune ha annullato l’evento.

Secondo quanto riferito da RTV Nunspeet il sindaco Céline Blom stasera visiterà Het Venster a Nunspeet, dove i passanti e le persone coinvolte stanno ricevendo assistenza. “Sono profondamente scioccata. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i feriti”, ha detto il primo cittadino.

