Olanda-Italia, le formazioni ufficiali: torna bomber Immobile, ci sono Insigne e Zaniolo

Sono state appena ufficializzate le formazioni della partita di UEFA Nations League di questa sera tra Olanda e Italia. Gli azzurri arrivano ad Amsterdam dopo il pareggio per 1-1 all’Artemio Franchi di Firenze contro la Bosnia di Edin Dzeko. Mancini cambia ben 7 membri rispetto al match poco fa citato. Esordio per il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, torna in attacco il duo del Pescara di Zeman Insigne–Immobile, che al tempo regalò tante gioie ai tifosi abruzzesi.

LE FORMAZIONI DI OLANDA-ITALIA

Oltre Locatelli, Insigne e Immobile, c’è la sorpresa Danilo D’Ambrosio sulla destra. Torna Chiellini al centro.

Questa la formazione ufficiale degli azzurri.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne.

OLANDA: (In aggiornamento)

I TWEET DI DE LAURENTIIS SU CALDORO

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha appena pubblicato una serie di Tweet sul suo profilo ufficiale riguardo le dichiarazioni dell’ex Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro.

Questi i tweet in sequenza di ADL sull’ex presidente della Regione: “Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo juventino e Comunista De Luca, di cui io sono amico dal 1994. Le tue sterzate non hanno senso per un candidato che ha già perso la battaglia elettorale”.

Il patron azzurro critica anche l’operato dell’ex capo della Regione Campania: “Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Certamente non sai che abbiamo acquistato Osimehn per 70 mln più 10 di bonus. Per non parlare dei giocatori arrivati a gennaio. Ma tu sei troppo impegnato a non farti doppiare da De Luca. Caro Caldoro, in bocca al lupo!“.

