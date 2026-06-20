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Olanda, Malen sostituito dopo un tempo: infortunio o scelta tecnica?
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Olanda, Malen sostituito dopo un tempo: infortunio o scelta tecnica?

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Infortunio per Donyell Malen ai Mondiali 2026? Oggi, sabato 20 giugno, l’attaccante della Roma è stato schierato da titolare nella sfida tra la sua Olanda e la Svezia, valida per la seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, salvo poi essere sostituito a fine primo tempo. 

Ancora da capire se, dietro la scelta di Koeman, ci sia una semplice scelta tecnica oppure un problema fisico accusato da Malen nella prima frazione di gioco. Il ct dell’Olanda aveva deciso di cambiare volto al suo attacco dopo il pareggio dell’esordio contro il Giappone, schierando Brobbey al centro dell’attacco e facendo ‘traslocare’ l’attaccante della Roma sulla fascia destra. 

Una scelta che ha ripagato, con l’attaccante del Sunderland che ha firmato due gol e ha oscurato Malen, autore di una prova incolore. 

 

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