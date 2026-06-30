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Olanda-Marocco, Gakpo segna e scoppia a piangere
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Olanda-Marocco, Gakpo segna e scoppia a piangere

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(Adnkronos) –
Cody Gakpo segna in Olanda-Marocco e scoppia a piangere. Oggi, martedì 30 giugno, l’attaccante del Liverpool ha siglato la rete del vantaggio nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, lasciandosi poi andare a una reazione straziante. Dopo la rete infatti Gakpo si è accasciato a terra ed è scoppiato in lacrime, con i compagni accorsi per abbracciarlo. 

Succede tutto al 72′. Summerville si inserisce in area e serve un assist che trova Gakpo a centro area, che in tap-in firma il vantaggio orange. Appena siglata la rete l’attaccante si accascia e si porta la maglietta al viso, indicando il cielo una volta rialzatosi in piedi. 

Dietro le lacrime di Gakpo c’è il dramma vissuto negli scorsi giorni. L’attaccante del Liverpool ha perso il bambino che stava aspettando con la compagna, ma non ha voluto lasciare il ritiro dell’Olanda: “Si tratta di un momento incredibilmente difficile. Chiediamo privacy, grazie per la comprensione”, aveva scritto su Instagram. 

 

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