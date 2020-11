Olanda-Spagna, finisce in parità: Van de beek risponde a Canales. Fabian Ruiz non utilizzato

Finisce in parità l’amichevole di lusso tra Olanda e Spagna. Alla rete di Sergio Canales (su assist di Morata) nella prima frazione, risponde al 47′ Van de beek. Solo panchina per Fabian Ruiz. Il talento azzurro non è stato impiegato da Luis Enrique.

Spagna, Fabian Ruiz non ha preso parte alla sfida con l’Olanda

Olanda-Spagna termina 1-1. Un risultato frutto delle reti di Sergio Canales e di Van de beek che hanno fissatto la partita su un risultato di pareggio più o meno giusto. Una matchhe non ha visto scendere in campo uno dei suoi protagonisti più attesi: Fabian Ruiz. Il centrocampista azzurro è stato risparmiato da Luis Enrique. Il tecnico ex Roma lo ha portato in panchina ma ha deciso di non utilizzarlo.

