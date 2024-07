olimpiadi-2024:-cosa-aspettarsi-dalla-cerimonia-d’apertura-lungo-la-senna

ROMA – Acqua, sport e musica. Il countdown per il via delle Olimpiadi di Parigi è iniziato e questa sera, venerdì 26 luglio, alle 19.30 si terrà una cerimonia d’apertura inedita e sicuramente originale. Primo, perché non si terrà in uno stadio, ed è la prima volta nella storia delle Olimpiadi, secondo perché gli atleti li vedremo sì ‘sfilare’, ma a bordo di battelli, in uno show per cui non si è badato a spese (122 milioni di euro i costi).

L’idea degli organizzatori francesi è quella di portare l’atteso evento sportivo dentro “Parigi”, scegliendo un luogo simbolo della città quale la Senna, e di rendere possibile la partecipazione di più persone possibili ad assistere allo show. La cerimonia sarà quindi una mega parata fluviale che vedrà 10 mila atleti sfilare per un tragitto di oltre 6 chilometri.

PARTENZA E TRAGITTO

Il nastro di partenza della parata sarà al pont d’Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, alle 19.30 ora italiana, per poi dirigersi verso il centro della città, passando per le Île Saint Louis e Île de la Cité, e ammirando le attrazioni di Parigi e alcuni luoghi che ospiteranno i giochi (il parco urbano alla Concorde e l’Esplanade des Invalides). Infine, l’ultima meta della parata fluviale sarà il pont d’Iéna per la conclusione della cerimonia che si terrà al Trocadéro, di fronte alla Tour Eiffel.

GUEST STAR CÉLINE DION E LADY GAGA

L’intera cerimonia dovrebbe avere una durata complessiva di tre ore e avrà come protagonisti, oltre agli sportivi delle delegazioni internazionali, grand ospiti musicali dal calibro di Céline Dion e Lady Gaga, pronte ad esibirsi insieme sulle note de La Vie en Rose di Edith Piaf.

IMPONENTI MISURE DI SICUREZZA

Martedì il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha detto che l’evento sarà “La più grande sfida alla sicurezza che il paese abbia dovuto gestire in tempo di pace”. Non è una novità che le Olimpiadi si terranno purtroppo in un clima di tensione per la minaccia terroristica, ma le misure di sicurezza intraprese sono esorbitanti. Sono state installate 44.000 barriere metalliche, saranno schierati in media 30.000 poliziotti e gendarmi al giorno, numero che per la cerimonia di questa sera sale a 45.000. Numeri a cui si aggiungono 20.000 guardie di sicurezza private e 10.000 soldati.

