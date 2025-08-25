olimpiadi,-andreutti:-prima-donna-a-testare-pista-bob,-emozione-enorme

Rimini, 25 ago. (askanews) – Giada Andreutti ancora ha i brividi quando ripensa a quel momento. La pilota di bob è stata la prima donna a scendere sulla nuova pista di Cortina, quella che tra pochi mesi ospiterà le gare olimpiche di Milano Cortina 2026, e al Meeting di Rimini ha raccontato un’esperienza che considera “uno dei momenti più importanti della mia vita”.

“Sognavamo questa pista tantissimo, avevamo paura che non riuscissero a farla”, ha spiegato l’atleta azzurra ad askanews. Invece alla fine gli ingegneri hanno stupito tutti, compresa lei che quando è scesa per la prima volta si è resa conto di trovarsi di fronte a qualcosa di speciale. “Per me è stato un grandissimo onore, sono orgogliosa di aver fatto parte di questo momento storico”.

La pista di Cortina non è solo bella esteticamente, ma presenta caratteristiche innovative pensate per le nuove generazioni. “E’ una pista molto intelligente, fatta per il futuro, per i giovani. Ha diversi ingressi, quindi i ragazzi che vengono a imparare bob, scheletro e slittino possono imparare piano con vari gradini per arrivare dalla partenza alta”. Un approccio graduale che riduce i rischi rispetto ad altre piste dove “magari una persona prende paura e poi non si appassiona di questo sport”.

Sull’aspetto psicologico del primo test, Andreutti è stata sincera: aveva molta paura, ma per lei è sempre così. “È una cosa positiva per me la paura. Riesco a trasformare quella che definiamo paura, ma è ansia, in qualcosa che nel momento in cui salgo sul bob fa sì che tutto rallenti”. Il risultato è una specie di flow in cui riesce a “vedere tutto al rallentatore, guidare meglio ed essere più precisa”.

Ora mancano pochi mesi alle Olimpiadi e l’emozione cresce. “Ogni giorno l’obiettivo sembra essere dietro l’angolo”, ha confessato la pilota, spiegando come gli allenamenti stiano diventando “più specifici, più sulla prestazione che sulla quantità” in vista dell’appuntamento casalingo.