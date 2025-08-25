lunedì, 25 Agosto , 25

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...

Inter-Torino, oggi i nerazzurri in campo in Serie A – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo nella Serie...

Morta l’attrice spagnola Veronica Echegui. Aveva 42 anni

(Adnkronos) - Il cinema spagnolo perde una delle...

Truffa figli in Brasile, avvocato Edson Ribeiro denuncia il sindaco di Pedras Grandes

(Adnkronos) - Nuovo capitolo nel lungo e complicato...
olimpiadi,-andreutti:-prima-donna-a-testare-pista-bob,-emozione-enorme
Olimpiadi, Andreutti: prima donna a testare pista bob, emozione enorme

Olimpiadi, Andreutti: prima donna a testare pista bob, emozione enorme

AttualitàOlimpiadi, Andreutti: prima donna a testare pista bob, emozione enorme
Redazione-web
Di Redazione-web

Rimini, 25 ago. (askanews) – Giada Andreutti ancora ha i brividi quando ripensa a quel momento. La pilota di bob è stata la prima donna a scendere sulla nuova pista di Cortina, quella che tra pochi mesi ospiterà le gare olimpiche di Milano Cortina 2026, e al Meeting di Rimini ha raccontato un’esperienza che considera “uno dei momenti più importanti della mia vita”.

“Sognavamo questa pista tantissimo, avevamo paura che non riuscissero a farla”, ha spiegato l’atleta azzurra ad askanews. Invece alla fine gli ingegneri hanno stupito tutti, compresa lei che quando è scesa per la prima volta si è resa conto di trovarsi di fronte a qualcosa di speciale. “Per me è stato un grandissimo onore, sono orgogliosa di aver fatto parte di questo momento storico”.

La pista di Cortina non è solo bella esteticamente, ma presenta caratteristiche innovative pensate per le nuove generazioni. “E’ una pista molto intelligente, fatta per il futuro, per i giovani. Ha diversi ingressi, quindi i ragazzi che vengono a imparare bob, scheletro e slittino possono imparare piano con vari gradini per arrivare dalla partenza alta”. Un approccio graduale che riduce i rischi rispetto ad altre piste dove “magari una persona prende paura e poi non si appassiona di questo sport”.

Sull’aspetto psicologico del primo test, Andreutti è stata sincera: aveva molta paura, ma per lei è sempre così. “È una cosa positiva per me la paura. Riesco a trasformare quella che definiamo paura, ma è ansia, in qualcosa che nel momento in cui salgo sul bob fa sì che tutto rallenti”. Il risultato è una specie di flow in cui riesce a “vedere tutto al rallentatore, guidare meglio ed essere più precisa”.

Ora mancano pochi mesi alle Olimpiadi e l’emozione cresce. “Ogni giorno l’obiettivo sembra essere dietro l’angolo”, ha confessato la pilota, spiegando come gli allenamenti stiano diventando “più specifici, più sulla prestazione che sulla quantità” in vista dell’appuntamento casalingo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.