olimpiadi,-ascani:-nel-cuore-di-milano-legame-tra-cultura-e-sport

Sino al 15 marzo “Giochi nel Chiostro – Casa degli Sport Olimpici”

Milano, 8 feb. (askanews) – Non solo sport ma anche cultura dello sport nella Milano dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Non a caso uno dei luoghi simbolo e un po’ intellettuali del capoluogo meneghino, il Parco Anfiteatro romano e Antiquarium Alda Levi è interamente dedicato alla cultura generata, e anche ai film ispirati, dai cinque cerchi. Da “Cammina, non correre” (1966) con uno splendido Cary Grant al controverso documentario “Olympia – Festa di popoli” (1938) di Leni Riefenstahl sino a “13 giorni in Francia” (1968) di Claude Lelouch. L’educazione è protagonista. Ben rappresentati i valori che lo sport trasmette.Franco Ascani, Membro Commissione Cultura Patrimonio Olimpico CIO e Presidente della Fédération Internationale Cinema Television Sportifs – FICTS (Federazione a cui aderiscono 130 Nazioni, riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico), dal 1996.”Sono il presidente della Federazione Internazionale del Cinema e Televisione Sportive che raccoglie 130 paesi nel mondo in 5 continenti – dice Ascani – per promuovere le immagini olimpiche nel mondo. In questo senso, in questa direzione, siamo qui oggi in Via dei Amicis 17 a Milano, nel chiostro di un convento del 1500 che è stato trasformato e allestito in una sede, tra virgolette, olimpica dove, attraverso la realizzazione di mostre, abbiamo 280 foto, cimeli sportivi, compresa la torcia olimpica di Cortina 56 portata da Zeno Colò e proiezioni in diretta delle trasmissioni e la storia dei giochi di tutti i tempi. Abbiamo realizzato questo momento che abbiamo chiamato, ‘I Giochi nel Chiostro – La Casa degli Sport Olimpici’. In Via dei Amicis, vicino alle colonne di San Lorenzo, sopra la Milano Romana, abbiamo lanciato questo legame tra la cultura e lo sport, così come le iniziative che la Fédération Internationale Cinema Television Sportifs – FICTS, porta avanti in 40 sedi contemporaneamente in questi giorni, nei musei, nelle biblioteche, nei palazzi storici per legare lo sport alla cultura”.Ascani coordina l’organizzazione annuale di 20 Festival nei cinque Continenti e ha portato la Fiamma Olimpica nel cuore di Milano in Piazza della Conciliazione, attraversando uno dei luoghi più rappresentativi del tessuto urbano milanese. Un passaggio che unisce tradizione, storia e spirito olimpico e celebra i valori dello sport.”I Giochi nel Chiostro – La Casa degli Sport Olimpici”, un Progetto, inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale, realizzato dalla FICTS. L’iniziativa è aperta gratuitamente al pubblico (previo accredito su: https://www.sportmoviestv.net/accredito-i-giochi-nel-chiostro/) per tutto il periodo dei Giochi (6 febbraio – 15 marzo).