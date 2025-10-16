olimpiadi,-boeri:-in-triennale-casa-italia-e-mostra-di-design-sportivo

I Giochi invernali momento importantissimo per Milano

Milano, 16 ott. (askanews) – Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano ha presentato le attività culturali collegate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: “Triennale diventa Casa Italia: questa devo dire è una bellissima cosa perché Triennale, che dedica i suoi spazi alla creatività, alla cultura e all’arte, si apre in questo caso anche allo sport in un momento importantissimo per Milano, per Cortina e per l’Italia, quindi avremo qui di fatto il luogo di riferimento per i giornalisti, per gli atleti e anche per i visitatori perché accanto a Casa Italia, quindi alla presenza del Coni, avremo una mostra in particolare che abbiamo promosso insieme a Camera di Commercio di Milano-Brianza-Lodi-Monza, insieme all’amico Carlo Sangalli, che è un appassionato di sport come sono io del resto. Sarà una mostra straordinaria perché è una mostra di Konstantin Grcic, che è un designer tedesco che lavora a metà tra l’artigianato di qualità e il design più straordinario ed è una mostra tutta dedicata allo sport invernale e quindi ai materiali, alle attrezzature, agli sportivi che hanno fatto la storia di questo sport ma anche al futuro degli sport invernale. Quindi siamo veramente felici perché faremo vedere una cosa totalmente nuova in un momento in cui tutto il mondo parlerà di sport invernale”.