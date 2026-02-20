venerdì, 20 Febbraio , 26

Iran: “Bozza di accordo con Usa pronta entro 2-3 giorni”

Latte di cocco, fichi secchi e avocado: i ‘super food’ dimenticati. Ecco il segreto della longevità

Csaq Monti, sopralluogo per la ripartenza, riapertura prevista entro fine febbraio

Afghanistan, forte terremoto avvertito anche a Kabul

Olimpiadi, Buonfiglio: ce la giochiamo con i big, inferiori a nessuno

Olimpiadi, Buonfiglio: ce la giochiamo con i big, inferiori a nessuno

Il presidente del CONI: quattro anni fa eravamo tredicesimi

Milano, 20 feb. (askanews) – “Quattro anni fa eravamo undicesimi o dodicesimi (tredicesimi, ndr). Oggi stiamo combattendo con Norvegia e Stati Uniti e qualcun altro che è dietro”. Lo ha detto da Casa Italia il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, parlando del medagliere azzurro a Milano Cortina 2026. Poi il discorso è passato allo short track, con le squadre maschili e femminili in pista stasera. “Quello che poi avverrà stasera è merito degli atleti e delle atlete, e sappiamo che non è facile – ha aggiunto Buonfiglio – perché questa è un’ulteriore prova e le stesse batterie eliminatorie sono delle gare importantissime, non è come gareggiare a livello nazionale, chi è arrivato qui arriva per vincere e quindi ogni batteria, ogni semifinale, richiede il massimo impegno. In più sul ghiaccio ci sono delle variabili: magari qualcuno ti viene addosso o qualcuno cerca di fare una scorrettezza. Non ci sentiamo ultimi a nessuno, però prima giochiamo e poi facciamo i conti”.

