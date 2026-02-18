olimpiadi,-buonfiglio:-ne-meritiamo-altra-estiva,-candiderei-roma

Assago(MI), 18 feb. (askanews) – “Se dovessi puntare su una sede? Roma, c’è una percentuale di impianti già realizzati, poi io sto rispondendo” a titolo personale e “il 2036 o il 2040 per uno come me…ecco quindi bisogna stare molto attenti a rispondere, però credo che il nostro Paese meriti un’altra Olimpiade estiva perché una volta c’è stata scippata per merito di qualcun’altro e come state vedendo l’evento sportivo è uno strumento per produrre tanto, turismo, economia, inclusione, realizzazione di impianti, tutto”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha escluso una candidatura dell’Italia a una delle prossime edizioni delle Olimpiadi estive.

“Ne ho parlato più volte e ho detto ‘vediamo di fare il bellissima figura con questi Giochi’ e in chiave organizzativa penso che abbiamo dato un’immagine del nostro Paese, della nostra organizzazione, della nostra ospitalità” ha aggiunto dopo avere assisitito con la premier a una delle gare dei Giochi di Milano Cortina.

“Poi ci vogliono i risultati per dimostrare che siamo un Paese che è protagonista anche con i risultati, perché se tu organizzi e non vinci qualcuno potrà lamentarsi. Ecco io credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura, è chiaro che il Coni è uno degli stakeholders, deve essere condivisa assolutamente col ministro Abodi e con il Governo perché è una scelta che merita tutta l’attenzione, la pianificazione, la programmazione, la realizzazione di impianti e al tempo stesso investimenti” ha continuato. Quanto alle società sportive noi “dovremmo cercare il mezzo per sostenerle sia economicamente attraverso le federazioni con un concetto meritocratico, ma anche alleggerirle da responsabilità e incompenze amministrative” ha concluso.