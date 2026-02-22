domenica, 22 Febbraio , 26

Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne

(Adnkronos) - "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse...

Milano Cortina, l’esercitazione sui 1500: oggi per Lollobrigida è corsa all’oro

(Adnkronos) - Non era la sua, lo aveva...

Mosca sviluppa i ‘droni madre’, la mossa russa per colpire in profondità l’Ucraina

(Adnkronos) - 'Droni madre' in grado di colpire...

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) - L'ex ministro degli Esteri Luigi Di...
olimpiadi,-buonfiglio:-portato-entusiasmo-e-attenzione-all’italia
Olimpiadi, Buonfiglio: portato entusiasmo e attenzione all’Italia

Olimpiadi, Buonfiglio: portato entusiasmo e attenzione all’Italia

Video NewsOlimpiadi, Buonfiglio: portato entusiasmo e attenzione all'Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

Il presidente del CONI: siamo stati da 30 e lode

Milano, 22 feb. (askanews) – “Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso, per rimanere in tema con l’organizzazione di un’Olimpiade diffusa. Siamo riusciti a produrre questo entusiasmo grazie a un’ottima organizzazione dei Giochi, ma credo soprattutto alle prestazioni, alle medaglie che i nostri atleti hanno conquistato”. Lo ha detto il presidente del CONI Luciano Buonfiglio al termine della conferenza stampa cocnlusiva di Milano Cortina 2026 a Casa Italia a Milano.”Non so gli indici di ascolto delle varie trasmissioni televisive – ha aggiunto il presidente – ma credo che tranne un giorno che non abbiamo vinto medaglie, tutti gli altri giorni hanno tenuto attaccato al televisore migliaia, forse qualche milione di italiani e questo vuol dire produrre entusiasmo, produrre voglia di fare sport, attenzionare le industrie perché sostengono il lavoro delle società sportive, delle federazioni e perché no anche del Comitato olimpico. È stato un continuo evolversi, lungo questi giorni, queste due settimane di entusiasmo, e abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di fare sistema sportivo. Quindi ecco perché ho esordito in conferenza stampa dicendo 30 e lode, perché 30 sono le medaglie, ma veramente lo dico perché ha funzionato tutto”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.