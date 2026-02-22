olimpiadi,-buonfiglio:-portato-entusiasmo-e-attenzione-all’italia

Il presidente del CONI: siamo stati da 30 e lode

Milano, 22 feb. (askanews) – “Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso, per rimanere in tema con l’organizzazione di un’Olimpiade diffusa. Siamo riusciti a produrre questo entusiasmo grazie a un’ottima organizzazione dei Giochi, ma credo soprattutto alle prestazioni, alle medaglie che i nostri atleti hanno conquistato”. Lo ha detto il presidente del CONI Luciano Buonfiglio al termine della conferenza stampa cocnlusiva di Milano Cortina 2026 a Casa Italia a Milano.”Non so gli indici di ascolto delle varie trasmissioni televisive – ha aggiunto il presidente – ma credo che tranne un giorno che non abbiamo vinto medaglie, tutti gli altri giorni hanno tenuto attaccato al televisore migliaia, forse qualche milione di italiani e questo vuol dire produrre entusiasmo, produrre voglia di fare sport, attenzionare le industrie perché sostengono il lavoro delle società sportive, delle federazioni e perché no anche del Comitato olimpico. È stato un continuo evolversi, lungo questi giorni, queste due settimane di entusiasmo, e abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di fare sistema sportivo. Quindi ecco perché ho esordito in conferenza stampa dicendo 30 e lode, perché 30 sono le medaglie, ma veramente lo dico perché ha funzionato tutto”.