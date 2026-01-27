olimpiadi,-conte:-governo-chiarisca-ruolo-degli-agenti-ice-in-italia

martedì, 27 Gennaio , 26

Redazione-web
Di Redazione-web

“Non possono certo venire ad esportare insicurezza qui in Italia”

Roma, 27 gen. (askanews) – “Abbiamo invitato il governo a chiarire il ruolo degli agenti dell’Ice che si stanno macchiando di atti molto criticati e poco meritevoli negli Stati Uniti. Non possono certo venire ad esportare insicurezza qui in Italia”. Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti all’uscita dal Senato.”A proposito di sicurezza: il governo quanto ci mette a intervenire con un problema che è percepito come reale da tutti gli italiani? Non si tratta di creare ulteriori nuovi reati, di inasprire pene, qui si tratta di fare investimenti seri iniziamo a prendere i soldi buttati in Albania e portarli qui per la sicurezza nelle nostre strade”, ha aggiunto.

