Nkunku lo salta, Ravaglia lo abbatte: calcio di rigore giusto in Bologna-Milan?

(Adnkronos) - Episodio arbitrale in Bologna-Milan. Oggi, martedì...

Usa, la Camera approva pacchetto finanziamenti per porre fine a shutdown

(Adnkronos) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 3 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Usa, l’ex marito della first lady Jill Biden incriminato per l’omicidio della moglie

(Adnkronos) - L’ex marito dell’ex first lady Jill...
olimpiadi,-crosetto:-difesa-c’e,-supporto-e-contributo-alla-sicurezza
Olimpiadi, Crosetto: Difesa c’è, supporto e contributo alla sicurezza

Redazione-web
Di Redazione-web

170 mezzi più radar, aerei e droni, 1928 militari, 2000 Carabinieri

Milano, 3 feb. (askanews) – 170 mezzi più assetti radar, aerei e droni, 1928 militari, 2000 Carabinieri: questo è il supporto della Difesa per i XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026. Mancano tre giorni e il ministro Guido Crosetto sottolinea sui social che mentre cresce l’attesa e il mondo si prepara a celebrare lo sport e i suoi valori, la Difesa c’è, fornendo supporto e contribuendo alla sicurezza di spettatori e atleti. Oltre al “prezioso contributo di 1.500 volontari dell’Associazione Nazionale Alpini.”In bocca al lupo a tutti i partecipanti e un sentito grazie a tutte le donne e uomini che, operando dietro le quinte, sostengono il Paese in questo importante appuntamento che lo pone al centro dell’attenzione mondiale. Anche questo è la Difesa”, ha chiosato il ministro.

