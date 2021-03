ROMA – Il Governo giapponese non consentirà l’accesso agli spettatori in arrivo dai paesi stranieri, alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi in programma a Tokyo rispettivamente dal 23 luglio all’8 agosto e dal 24 agosto al 5 settembre. A riferirlo l’agenzia di stampa Kyodo, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19. Il Governo, secondo Kyodo, avrebbe preso questa decisione, a causa delle preoccupazioni espresse dalla popolazione giapponese sui rischi della diffusione del virus e della proliferazione di varianti, ancora più contagiose, nei diversi paesi. Ad aprile, dovrebbero arrivare la decisione sul numero di spettatori che potranno partecipare ai vari eventi delle Olimpiadi.

L’articolo Olimpiadi di Tokyo, vietato l’accesso agli stranieri proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento