olimpiadi-e-paralimpiadi,-ecco-come-partecipare-proteggendo-la-nostra-salute

ROMA – Se quest’anno parteciperete alle Olimpiadi e/o alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 (le Olimpiadi invernali inizieranno domani, venerdì 6 febbraio, e dureranno fino al 22 febbraio, mentre le Paralimpiadi si svolgeranno dal 6 al 15 marzo), ecco alcuni semplici consigli sulla salute che potete seguire per proteggere voi stessi e la vostra famiglia dalle malattie infettive. Li fornisce sul proprio sito internet il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Per quanto riguarda i vaccini, l’Ecdc invita a “verificare lo stato vaccinale tuo e dei tuoi figli” e a consultare “il tuo medico per sapere se tu o la tua famiglia dovete sottoporvi a qualche vaccinazione secondo il calendario nazionale di immunizzazione del vostro Paese”. L’Ecdc ricorda poi che “sono stati segnalati casi di trasmissione ed epidemie di morbillo a livello globale. Il morbillo è presente anche in Europa, Italia inclusa. Assicuratevi che voi e la vostra famiglia abbiate ricevuto il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia (Mpr) per essere protetti. In caso di mancata protezione, consultate il vostro medico. Dovreste programmare la vaccinazione completa contro il morbillo almeno due settimane prima del viaggio”.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dà spazio alle infezioni respiratorie, ricordando che “sono comuni, soprattutto durante l’inverno, e a volte possono essere gravi, soprattutto per le persone appartenenti a gruppi a rischio, come gli anziani, le persone affette da malattie croniche, le donne incinte o i bambini piccoli. Per proteggere te stesso e gli altri dalle infezioni respiratorie, vaccinatevi contro le infezioni respiratorie, secondo il calendario nazionale di immunizzazione del vostro Paese, tra cui l’influenza stagionale, il Covid-19 o il virus respiratorio sinciziale (Vrs)”. L’Ecdc chiede poi di “evitare il contatto ravvicinato con persone malate, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure pulirle con un prodotto a base di alcol, evitare di toccarsi gli occhi, il naso o la bocca”.E ancora: “Se manifesti sintomi respiratori, tra cui tosse, febbre e mal di gola, puoi contribuire a proteggere gli altri adottando le seguenti misure: copritevi naso e bocca quando tossite o starnutite; se possibile, resta a casa o nella tua camera d’albergo; indossa una mascherina o un respiratore in ambienti affollati dove non è possibile mantenere il distanziamento fisico”.

SICUREZZA ALIMENTARE

Capitolo sicurezza alimentare e idrica. L’Ecdc sottolinea che “l’acqua del rubinetto in Italia è potabile. Gli alimenti contaminati possono avere un aspetto, un sapore o un odore normali. Alcune malattie trasmesse dagli alimenti sono lievi e possono risolversi in pochi giorni, mentre altre possono essere gravi o addirittura fatali. Per proteggerti dalle malattie gastrointestinali, puoi seguire queste semplici regole: assicurati che il cibo che mangi sia ben cotto, lava sempre la frutta e la verdura o sbucciarle prima di mangiarle, evita di consumare cibi cotti o deperibili che sono stati conservati a temperatura ambiente per più di due ore, lavati spesso le mani, soprattutto prima di preparare il cibo per te o per la tua famiglia, di consumarlo o dopo essere andati in bagno. L’ideale è usare acqua e sapone, ma si possono usare anche disinfettanti a base di alcol”. Sul portale dell’Ecdc si parla anche delle Infezioni sessualmente trasmissibili. “È importante proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili (Mst) durante i rapporti sessuali. Le Mst più diffuse in Europa includono clamidia, gonorrea e sifilide. Anche altre infezioni, come l’Hiv, l’epatite virale e l’Mpox, possono essere trasmesse durante i rapporti sessuali. Le Mst non trattate, l’epatite virale e l’Mpox possono portare a gravi problemi di salute, mentre l’infezione da Hiv richiede un trattamento per tutta la vita”.

“Per proteggere te stesso e gli altri dalle Mst- evidenzia l’Ecdc- puoi utilizzare i preservativi, reperibili in Italia nelle farmacie, parafarmacie e supermercati, discuti con il tuo medico le misure raccomandate in base alla tua valutazione del rischio sessuale. Queste misure possono includere la profilassi pre-esposizione (PrEP) per l’Hiv e i vaccini per l’epatite A, l’epatite B e il virus Mox, sottoponiti al test per le malattie sessualmente trasmissibili (Ist) se hai avuto rapporti sessuali non protetti o con partner multipli, anche se non presenti sintomi”. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie rende noto, infine che “la Regione Lombardia ha un sito web dedicato ai Giochi invernali del 2026, che fornisce informazioni su come accedere ai servizi di emergenza, al supporto medico non urgente e ai farmaci, con informazioni disponibili in inglese. I cittadini dell’Unione Europea possono accedere all’assistenza sanitaria statale necessaria dal punto di vista medico tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Team)”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it