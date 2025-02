Olimpiadi, la Valtellina scalda i motori: una vetrina per Dop e Igp

Sotto il marchio Valtellina taste of emotion 9 denominazione da 300 mln

Milano, 9 feb. (askanews) – La Valtellina sarà uno dei palcoscenici delle Olimpiadi di Milano Cortina che si svolgeranno tra un anno, dal 6 al 22 febbraio 2026, con Bormio, che ospiterà le gare di sci alpino maschile, e Livigno, sede degli eventi di snowboard e freestyle. Proprio per questo, quando mancano 365 giorni all’avvio dei Giochi, il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina intensifica la sua marcia di avvicinamento con una serie di iniziative strategiche.

L’accordo di sponsorship siglato recentemente tra la Fondazione Milano Cortina e Valtellina taste of emotion – Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina offrirà una vetrina internazionale al territorio e alle sue eccellenze, dalla Bresaola ai pizzoccheri, dal Bitto allo Sforzato. Il marchio Valtellina taste of emotion, infatti, racchiude nove prodotti agroalimentari a denominazione Dop e Igp, con un valore complessivo di 300 milioni di euro e un indotto che coinvolge oltre 5.200 occupati.

Tra le attività in corso, la partnership garantirà la presenza dei prodotti agroalimentari valtellinesi a marchio Dop e Igp nelle venue olimpiche, permettendo ad atleti, visitatori e appassionati di scoprire i sapori valtellinesi direttamente nella zona di produzione. A raccontarne la storia e le caratteristiche il nuovo sito web del Distretto, tutto sotto il marchio Valtellina taste of emotion, che identifica il territorio nelle sue diversi componenti. In collaborazione con Apf Valtellina, inoltre, il Distretto è stato co-protagonista dello spot “In Valtellina. È tutto qui”, in onda sulle principali emittenti nazionali.

“Questo percorso rappresenta un modo concreto per fare squadra con i produttori e gli attori locali, preparandoci insieme al grande appuntamento con le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – dichiara Claudio Palladi, presidente del Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina -. Essere sponsor ufficiale di un evento di tale portata è per noi motivo di grande orgoglio e un’opportunità straordinaria per promuovere l’identità del nostro territorio. Grazie al contributo sinergico delle eccellenze agroalimentari, delle tradizioni e della capacità di accoglienza valtellinesi, siamo pronti a valorizzare su scala internazionale tutto ciò che rende unica la nostra terra”.