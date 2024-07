olimpiadi,-macron-in-visita-al-villaggio-olimpico

“Siamo fieri e pronti per ospitare le Olimpiadi”

Roma, 22 lug. (askanews) – A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto visita al Villaggio Olimpico di Saint-Denis che sta già ospitando centinaia di atleti e atlete provenienti da tutto il mondo. L’area, che si estende per oltre 54 ettari, comprende anche il commissariato di polizia e la caserma dei pompieri predisposti all’interno del Villaggio: queste due strutture sono state inaugurate ufficialmente questa mattina da Macron.

“Siamo fieri dell’immenso lavoro di preparazione svolto e siamo pronti, e lo saremo durante tutta la durata dei Giochi per assicurare la sicurezza. Sono più di 250.000 le donne e gli uomini che per questo stanno sacrificando il tempo della famiglia. Sono orami anni che lavoriamo per quest’appuntamento – ha sottolineato – un lavoro che cambierà il nostro territorio, le infrastrutture resteranno e ne saranno l’eredità, questo villaggio diventerà un vero e proprio quartiere”. Con il presidente Macron, il ministro degli Interni Gerald Darmanin, e la ministra dello Sport, Amelie Oudea-Castera. A seguire, nel primo pomeriggio Macron accoglierà prima, per un incontro conviviale, all’Eliseo i giornalisti stranieri accreditati e poi si recherà presso la Fondazione Louis-Vuitton per all’apertura della sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO)

“Se possiamo essere collettivamente orgogliosi del Paese, è perché state facendo questo sacrificio”, ha detto Macron alla polizia e ai vigili del fuoco.

Macron, che aveva poco prima fatto un punto sulla sicurezza con Darmanin, ha detto: “Lavoriamo ormai da anni per questi Giochi e siamo all’inizio di una settimana decisiva che vedrà la cerimonia di apertura venerdì e poi le Olimpiadi che si terranno a Parigi, cento anni dopo”, ha detto. “È il frutto di un lavoro immenso che ha cambiato profondamente il territorio, in particolare il dipartimento” di Seine-Saint-Denis, nella periferia nord della capitale, ha aggiunto. Prima di pranzare con gli atleti francesi, il Capo dello Stato ha salutato i volontari “nel cuore del calderone di questo villaggio olimpico”. “La Francia è molto orgogliosa di ospitare questi Giochi”, ha concluso: “grazie dal profondo del mio cuore per averci permesso di accogliere il mondo”.