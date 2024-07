olimpiadi,-malagò:-“obiettivo-più-medaglie-che-a-tokyo”

“Su Chamizo giustizia fatta? Sportiva sicuramente”

Roma, 3 lug. (askanews) – “L’Italia si presenta con uno squadrone, l’obiettivo è fare complessivamente meglio di Tokyo. Dobbiamo fare 40 medaglie più una, poi vediamo cosa succede. A Tokyo siamo stati la prima Nazione europea, e anche negli anni successivi, tra europei e mondiali, siamo rimasti tali”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la presentazione della squadra olimpica della Fijlkam. “Sono proprio felice, orgoglioso, quando porti 15 atleti, senza una disciplina come è stata il karate, che ci ha regalato tante soddisfazioni, soprattutto c’è il sogno inimmaginabile di provare a prendere, non dico le medaglie più pesanti, ma qualche cosa su mix e team. Li vedo molto carichi, un ambiente bellissimo”, ha poi aggiunto Malagò. “Su Chamizo giustizia fatta? Sportiva sicuramente. C’era un ranking e lui non è rientrato, perché c’erano quei criteri. Poi la federazione internazionale, sulla base di quote disponibili, e vicende che voi avete molto bene evidenziato su russi e bielorussi, ha ritenuto giusto andare su chi era rimasto fuori dal torneo di preparazione olimpica e non dal ranking, che è una scelta anche per la federazione internazionale ed è anche quella assolutamente condivisibile”, ha sottolineato Malagò che poi durante la presentazione rivolgendosi proprio a Frank Chamizo ha aggiunto sorridendo: “se non mi porti una medaglia non puoi capire cosa ti combino…!”.