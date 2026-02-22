Olimpiadi, Malagò: per 2040 meglio Roma, ma prematuro parlarne

domenica, 22 Febbraio , 26

Milano, 22 feb. (askanews) – “Certamente” Roma può riaprire il capitolo di candidatura alle Olimpiadi estive interrotto con un ritiro nel 2016, ma “è tutto prematuro e anche sbagliato e controproducente”. Lo ha detto il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa finale dei Giochi olimpici invernali. “Bisogna vedere gli scenari geopolitici dopo Brisbane 2032, però Roma – ha osservato – ha due vantaggi” rispetto ad altre possibile candidature italiane: “Una storia sua unica anche di candidature olimpiche e nel 2040 saranno 80 anni dai Giochi del 1960, e poi siccome la sostenibilità è tutto ha anche lì il 90% degli impianti già realizzati”, a partire dallo stadio Olimpico, e “devi partire da quel caposaldo”. Oggi, ha rabadito, “non è giusto trattare l’argomento, poi vedremo lo scenario a 360 gradi e faremo riflessioni non certo di competenza esclusivamente mia” ha concluso.

