olimpiadi,-mattarella-applaude-brignone-e-si-rammarica-per-goggia

A Cortina in divisa d Team Italia per tifare le azzurre del superG
Roma, 12 feb. (askanews) – L’applauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la discesa nel superG femminile di Federica Brignone, risultata prima in quel momento della gara; un piazzamento poi confermato alla fine della competizione, un oro inaspettato dopo l’infortunio a pochi mesi dai Giochi.Il capo dello Stato è arrivato sulla pista delle Tofane a Cortina, indossando la divisa bianca del Team Italia, per tifare le azzurre. Il rammarico sul volto di Mattarella dopo l’uscita di Sofia Goggia che era partita con un ottimo tempo.