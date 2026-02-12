olimpiadi,-mattarella-applaude-brignone-e-si-rammarica-per-goggia

giovedì, 12 Febbraio , 26

Capelli e allarme extension, possono contenere sostanze pericolose: lo studio

(Adnkronos) - Un 'veleno per capello' nelle chiome...

Milano Cortina, Zelensky contro il Cio: “Squalifica Heraskevych favore a Russia”

(Adnkronos) - “Il coraggio conta più delle medaglie”....

Enrica Bonaccorti oggi a La volta buona, la lotta contro il tumore al pancreas

(Adnkronos) - Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, giovedì...

Dalla famiglia reale 12 milioni di sterline ad Andrea per zittire Giuffre: “Soldi mai restituiti”

(Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor ricevette in prestito 12...
Video NewsOlimpiadi, Mattarella applaude Brignone e si rammarica per Goggia
A Cortina in divisa d Team Italia per tifare le azzurre del superG

Roma, 12 feb. (askanews) – L’applauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la discesa nel superG femminile di Federica Brignone, risultata prima in quel momento della gara; un piazzamento poi confermato alla fine della competizione, un oro inaspettato dopo l’infortunio a pochi mesi dai Giochi.Il capo dello Stato è arrivato sulla pista delle Tofane a Cortina, indossando la divisa bianca del Team Italia, per tifare le azzurre. Il rammarico sul volto di Mattarella dopo l’uscita di Sofia Goggia che era partita con un ottimo tempo.

