olimpiadi,-mattarella-sotto-la-pioggia-diventa-un-eroe-per-i-social.-gasparri:-“trattamento-rozzo”

ROMA – Un “trattamento rozzo” che si poteva evitare. Le immagini del presidente della Repubblica Sergio Mattarella lasciato sotto la pioggia ad aspettare l’arriva degli atleti italiani alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi ha colpito e meravigliato molti. Sui social, però, questo lo ha reso un eroe e lo ha fatto amare ancor più di quanto sia già amato in generale. La foto che lo ritrae bagnato e spettinato, eppure sorridente con l’impermeabile da turisti mezzo accartocciato addosso ha fatto il giro dei social, rimbalzando da sul web accompagnato da commenti iper positivi su Mattarella, identificato come “stoico“, “iconico” e “tifoso numero uno” dell’Italia in prima fila nonostante la pioggia battente. Qualcuno nota come sia uno dei pochi “giganti di umiltà” in un mondo di “nani autoreferenziali”, altri scrivono “ti amiamo”, altri dicono che è “meraviglioso”. Entusiasmo del popolo a parte, nel mondo politico c’è chi non ha risparmiato una bacchettata alla Francia per aver trattato così Mattarella e altri capi di Stato. Scrive infatti Maurizio Gasparri di Forza Italia: “Spiace anche il trattamento rozzo nei confronti di Capi di Stato lasciati sotto il temporale, mentre altri stavano ben riparati. Voglio solidarizzare con il presidente Mattarella che ha resistito stoicamente, benché offeso da quel trattamento, fino al passaggio del battello con gli italiani. Speriamo che lo sport dia luogo a prestazioni migliori di quella della cerimonia di apertura”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Il primo tifoso dell’#ItaliaTeam! Nonostante la pioggia su Parigi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagna con il suo entusiasmo la sfilata degli azzurri sulla Senna nella Cerimonia di Apertura dei Giochi.@Olympics @Paris2024 pic.twitter.com/2iaNmcw4ia — CONI (@Coninews) July 26, 2024

Bellissimi e elegantissimi…un’emozione vedervi sfilare sulla Senna insieme ai vostri sogni che sono il nostro orgoglio! La prestigiosa presenza del Presidente @Quirinale Mattarella è la testimonianza speciale dell’affetto e del sostegno di tutta l’Italia Uniti… insieme per… pic.twitter.com/f1igoeqB6d — Giovanni Malagò (@giomalago) July 26, 2024

Mattarella semplicemente iconico con la mantellina da turista, spettinato e fradicio #cerimoniadiapertura #paris2024 pic.twitter.com/Lb9WY82o65 — compro cose perdo gente (@CriCriCri_CC) July 26, 2024

Sempre più un gigante di umiltà in un Paese di nani autoreferenziali e di mezze tacche.#Mattarella #Parigi2024 #cerimoniadiapertura pic.twitter.com/SAdDF2ZUji — Valerio (@Valerio864dd) July 27, 2024

