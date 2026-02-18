giovedì, 19 Febbraio , 26

Olimpiadi, Meloni allo short track: “Emozionata, mi hanno dato carica”

Olimpiadi, Meloni allo short track: “Emozionata, mi hanno dato carica”

La premier celebra Arianna Fontana: “Record storico”

Milano, 18 feb. (askanews) – “Sono emozionata e sono contenta di essere arrivata in tempo. Molto felice per queste ragazze straordinarie e per un record storico di Arianna. Mi hanno dato una grade carica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver assistito alla Milano Ice Skating Arena alla finale della staffetta femminile di short track, nella quale l’Italia ha vinto la medaglia d’argento e Arianna Fontana è diventata l’atleta italiana con più medaglie olimpiche di sempre.

