olimpiadi-milano-cortina,-gli-azzurri-in-gara-domani

Roma, 10 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani a Milano-Cortina:
Gli azzurri in gara domani
10:00 – 10:45 – Predazzo Ski Jumping Stadium Combinata nordica – Gundersen NH Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
11:30 – 13:40 – Stelvio Ski Centre Sci alpino – SuperG U Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris
13:45 – 14:25 – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Combinata nordica – Fondo 10 km Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
14:15 – 16:05 – Anterselva Biathlon Arena Biathlon – Individuale D Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
17:00 – 17:40 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio D, Heat 1 Marion Oberhofer, Andrea Voetter
17:51 – 18:30 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio U, Heat 1 Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder
18:53 – 19:30 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio D, Heat 2 Marion Oberhofer, Andrea Voetter
19:05 – 22:05 – Cortina Curling Olympic Stadium Curling – Fase a gironi U: Italia-Svezia Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz
19:30 – 21:25 – Livigno Snow Park Snowboard – Halfpipe U, Qualificazioni Louis Philip Vito III
19:30 – 23:05 – Milano Ice Skating Arena Pattinaggio di figura – Libero Coppie Danza Marco Fabbri, Charlène Guignard
19:44 – 20:40 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio U, Heat 2 Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder
21:10 – 23:40 – Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena Hockey su ghiaccio – Girone B: Italia-Svezia Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti