sabato, 21 Febbraio , 26

Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne

(Adnkronos) - "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse...

Milano Cortina, l’esercitazione sui 1500: oggi per Lollobrigida è corsa all’oro

(Adnkronos) - Non era la sua, lo aveva...

Mosca sviluppa i ‘droni madre’, la mossa russa per colpire in profondità l’Ucraina

(Adnkronos) - 'Droni madre' in grado di colpire...

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) - L'ex ministro degli Esteri Luigi Di...
olimpiadi,-mornati:-l’italia-qui-con-la-squadra-piu-forte-di-sempre
Olimpiadi, Mornati: l’Italia qui con la squadra più forte di sempre

Olimpiadi, Mornati: l’Italia qui con la squadra più forte di sempre

Video NewsOlimpiadi, Mornati: l'Italia qui con la squadra più forte di sempre
Redazione-web
Di Redazione-web

Il segretario generale del CONI: capitalizzata con il numero di medaglie

Milano, 21 feb. (askanews) – “Oggi, a un giorno dalla fine dei Giochi, possiamo dire che avevamo la squadra più forte di sempre, e abbiamo capitalizzato questa forza con il numero di medaglie”. Lo ha detto in una conferenza stampa di consuntivo il segretario generale e capo missione del CONI Carlo Mornati, che poi ha spiegato come alle Olimpiadi le vittorie non nascano da situazioni estemporanee, ma da una attenta e calcolata pianificazione.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.