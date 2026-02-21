olimpiadi,-nadalini:-medaglie-frutto-di-anni-di-lavoro,-indimenticabile

La squadra di short track maschile celebrata a Casa Italia

Milano, 21 feb. (Askanews) – “I ricordi sono tutto quello che mi porterò dietro per sempre. Penso che non mi dimenticherò mai di questa fantastica esperienza. Non voglio assolutamente dimenticarmi di questa esperienza, ma la porterò per sempre nel cuore”. Lo ha detto Thomas Nadalini, membro della squadra di short track che ieri ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile, che è stata celebrata a Casa Italia a Milano.”Cominciare un ciclo olimpico in casa con una squadra del genere, poi con risultati del genere soprattutto, non potrei chiedere più – ha aggiunto – quindi sono veramente soddisfatto di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Lavoro che, come abbiamo già detto in numerose interviste, non è frutto di una settimana di allenamento ma di qualcosa di molto più lungo e di lavoro fatto soprattutto dietro le quinte perché la gente adesso ci vede vincere, essere campione olimpici o medaglia di bronzo e dicono ‘che fortunati’, però non sanno tutto quello che c’è dietro e quindi incentivo veramente le persone a seguirci per tutto il nostro percorso, non solo durante le Olimpiadi perché veramente siamo cresciuti molto nell’ultimo quadriennio e penso che chi ci ha seguito dal 2022 fino ad adesso può apprezzare ancora molto più questo traguardo perché ci ha visto crescere. Ci ha visto partire da in basso per arrivare fino al top”.