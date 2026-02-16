lunedì, 16 Febbraio , 26

Logan Paul vende carta Pokemon da record per 16,5 milioni di dollari

(Adnkronos) - Il famoso YouTuber e wrestler Logan...

E’ morto Robert Duvall, l’attore aveva 95 anni

(Adnkronos) - E' morto Robert Duvall. L'attore, 95...

Flop digiuno intermittente, il ‘verdetto’: “Non porta a una maggiore perdita di peso”

(Adnkronos) - Digiuno intermittente sì o no? Negli...

Tlc, Boccardelli (Luiss): “Digitalizzazione leva per la crescita del Paese”

(Adnkronos) - "La digitalizzazione rappresenta un volano decisivo...
olimpiadi,-sala:-effetto-giochi-su-milano-sara-a-lungo-termine
Olimpiadi, Sala: effetto Giochi su Milano sarà a lungo termine

Olimpiadi, Sala: effetto Giochi su Milano sarà a lungo termine

Video NewsOlimpiadi, Sala: effetto Giochi su Milano sarà a lungo termine
Redazione-web
Di Redazione-web

“Anche a Cortina sarà duraturo e porterà un grande beneficio”

Milano, 16 feb. (askanews) – Quelle sul beneficio economico dei Giochi olimpici di Milano Cortina sulla città “sono valutazioni che non è che lasciano il tempo che trovano, ma che poi andranno verificate nel tempo. Certamente è un evento diverso rispetto a Expo 2015, molto più mediatico, perché a febbraio non è che la gente viaggia molto e noi siamo contenti dei tanti turisti stranieri arrivati, ma è soprattutto l’Olimpiade più vista nella storia delle invernali e avrà un effetto a lungo termine”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala. “Ieri ero a Cortina e anche lì penso che dopo delle Olimpiadi anche complesse da gestire per un Comune non molto grande l’effetto sarà duraturo e porterà un grande beneficio” ha aggiunto a margine di una visita a Casa Italia. A Milano “stiamo riuscendo bene sul turismo e sugli studenti stranieri – ha aggiunto Sala – Dal punto di vista degli investimenti stranieri c’è un po’ di rallentamento, non drammatico, è chiaro che c’è il timore in tanti investitori stranieri della complessità del nostro Paese”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.