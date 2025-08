olio-evo,-dal-29-al-31-gennaio-2026-a-bari-torna-“evolio-expo”

Milano, 2 ago. (askanews) – Torna alla Fiera del Levante di Bari, dal 29 al 31 gennaio 2026, “EVOLIO Expo”, appuntamento dedicato al comparto olivicolo e alla valorizzazione dell’olio d’oliva certificato. La seconda edizione si concentrerà in particolare sulle Indicazioni geografiche (Dop e Igp), con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo strategico e promuovere un confronto tra Consorzi di tutela, istituzioni e operatori di settore.

L’Italia, con 42 oli Dop e 8 Igp, è tra i principali Paesi europei per numero di riconoscimenti, tuttavia, solo una parte della produzione nazionale è certificata. “Le Indicazioni Geografiche sono uno strumento potente di valorizzazione dell’agroalimentare italiano” spiega Paolo De Castro, professore di Economia agraria all’Università di Bologna, aggiungendo che “nel comparto olivicolo esiste ancora un enorme potenziale inespresso: solo una parte della produzione è certificata. Occorre rafforzare l’organizzazione commerciale e la capacità di filiera, affinché i produttori possano sfruttare i benefici delle IG anche sui mercati internazionali”.

Secondo De Castro, i Consorzi sono l’asse portante di questo sistema: “Il nuovo regolamento europeo attribuisce loro un ruolo chiave non solo nei controlli, ma anche nella promozione e nello sviluppo dell’enoturismo. Il Mezzogiorno, però, sconta un ritardo organizzativo: è necessario investire in governance condivisa, aggregazione e presenza attiva sui mercati”. “Eventi come questo – prosegue – sono occasioni fondamentali per avvicinare i consumatori ai produttori, far conoscere il territorio attraverso i prodotti e rafforzare la narrazione legata all’identità locale. È così che si consolida il legame tra qualità certificata e territorio”. Sul fronte operativo, De Castro evidenzia che sono disponibili strumenti concreti a sostegno delle DOP e IGP: “Fondi per la promozione, tracciabilità avanzata, sigilli statali contro le imitazioni. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle nostre eccellenze e facilitare l’accesso alle opportunità di crescita sui mercati globali”.

“EVOLIO Expo”, organizzato da Senaf per Nuova Fiera del Levante con il sostegno della Regione Puglia, Pugliapromozione e Associazione Città dell’Olio, punterà a stimolare modelli organizzativi più efficaci e forme di promozione innovative. Durante le tre giornate si alterneranno talk, convegni e incontri istituzionali sui temi delle Indicazioni Geografiche, del sistema consortile, dell’export e del legame tra prodotto, territorio e cultura.