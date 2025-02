Olio evo, in corso le selezioni del 23esimo concorso Sol D’Oro

325 campioni di olio da 11 nazioni

Roma, 14 feb. (askanews) – Sono 325 i campioni di olio d’oliva extravergine protagonisti del 23esimo Concorso Sol d’Oro, il contest internazionale in blind tasting che, per l’edizione 2025, ha raccolto oli extravergini da Italia, Slovenia, Turchia, Albania, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Portogallo e Giappone.

La giuria internazionale, che ha iniziato le degustazioni lunedì 10 febbraio e proseguirà fino a lunedì 17, è composta da un panel internazionale di 16 maestri assaggiatori. I campioni si dividono nelle categorie “Extravergine”, a sua volta suddivisa in “Fruttato Leggero”, “Medio” e “Intenso”, “DOP”, “Monovarietale” e “Biologico”. Per ciascuna di queste, lunedì 17 febbraio saranno selezionati i tre finalisti che dovranno attendere la serata di Gala del 4 marzo, giornata conclusiva di SOL2EXPO, per scoprire il podio e il vincitore assoluto di categoria.

SOL2EXPO, il Salone interamente dedicato alla filiera dell’olio e dell’olivo, è in programma a Veronafiere da domenica 2 a martedì 4 marzo: qui gli oli vincitori saranno protagonisti all’Evo Bar e in due degustazioni degli EVO OIL Tasting, nonché di un Walk Around Tasting dedicato a buyer internazionali selezionati. La promozione proseguirà poi, accanto al vino, fuori dai confini nazionali a partire da Wine2Asia, dove sarà al centro di degustazioni e pairing guidati.

Per il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, il concorso Sol d’Oro “è occasione unica per valorizzare e promuovere l’olio extra vergine di oliva. La competizione, che si avvale di un panel internazionale di professionisti altamente profilati, garantisce la qualità dei prodotti oleicoli ed è riconosciuto da buyer italiani e stranieri”.