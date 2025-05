Olly infiamma Roma: “Contento della scelta su Eurovision”. Emma a sorpresa sul palco – Video

(Adnkronos) – “Per me era vitale fare questo tour. Sono orgogliosissimo della decisione che ho preso. Per me era importante restare con i piedi per terra e stare con voi perché vi amo”. Così Olly durante la prima tappa romana del suo tour ‘Lo rifarò, lo rifaremo tour’ torna a parlare della scelta di non partecipare all’Eurovision song contest nella stessa sera in cui a Basilea si sta svolgendo la prima semifinale.

Il giovane cantautore genovese, reduce dal trionfo sanremese con ‘Balorda Nostalgia’, ha infiammato l’Atlantico Live e gli oltre duemila fan presenti regalando a sorpresa un duetto con Emma. Insieme si sono esibiti sulle note di ‘Ho voglia di te’, la hit della scorsa estate firmata Juli.