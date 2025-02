Olly vince il 75esimo festival di Sanremo. A Lucio Corsi il premio della critica Mia Martini

BOLOGNA – Olly vince il 75esimo Festival di Sanremo. Ha battuto gli altri finalisti Lucio Corsi (secondo), Brunori Sas (terzo), Fedez (quarto) e Simone Cristicchi (quinto). E ha lasciato indietro pure i favoriti per la vittoria, Giorgia in primis ma anche Achille Lauro, la cui esclusione (in particolare quella di Giorgia) nel momento in cui sono stati proclamati i cinque finalisti ha suscitato una vera ‘rivolta’ in platea all’Ariston.

“È ASSURDO MA È SUCCESSO”

Non so cosa dire”, ha detto Olly che ha preso la parola subito dopo l’annuncio della vittoria, apparendo molto confuso. Ha ringraziato l’orchestra e tutti. Ha abbracciato Lucio Corsi dicendo “Sei un cantautore potentissimo”. E poi ha salutato i genitori a casa: “Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo”.

GIORGIA SUL PALCO IN LACRIME

Poco prima della proclamazione del vincitore, Giorgia è stata chiamata sul palco per ricevere il premio Tim. La cantante è apparsa visibilmente rattristata, in lacrime, ed è stata sommersa dagli applausi della platea. Alla fine, pur essendo la più quotata per la vittoria anche nelle ultime ore (e nonostante abbia trionfato ieri sera nella serata delle cover), si è piazzata solo al sesto posto.

LUCIO CORSI VINCE PREMIO MIA MARTINI

Lucio Corsi vince il Premio “Mia Martini” nella categoria Campioni del 75esimo Festival di Sanremo. Il cantante toscano ha ottenuto il riconoscimento assegnato dalla sala stampa Ariston per la sua “Volevo essere un duro”. A consegnargli il premio sul palco Bianca Balti, già co-conduttrice della seconda serata della kermesse.

Corsi ha battuto soprattutto la concorrenza di Simone Cristicchi, favorito alla vigilia, ma comunque vincitore del premio Lunezia per “il valore letterario-musicale” del brano “Quando sarai piccola” ispirato e dedicato alla madre, malata di alzheimer. Il cantautore romano ha ricevuto dalle mani di Bianca Balti il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale per “Quando sarai piccola”. Lo hanno stabilito i professori dell’orchestra dell’Ariston.

“L’albero delle noci” di Brunori Sas ha ottenuto invece il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo di questa 75esima edizione del Festival.

SI CHIUDE IL FESTIVAL DI CONTI

Si chiude così la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto Carlo Conti alla conduzione dopo cinque anni di Amadeus. Per Carlo Conti si trattava del quarto Sanremo. Al suo fianco, il direttore artistico ha voluto diversi co-conduttori che si sono alternati nelle diverse serate, da Bianca Balti a Mahmood, da Geppi Cucciari a Gerry Scotti, da Antonella Clerici a Katia Follesa. Ci sono stati i Duran Duran, di nuovo sul palco di Sanremo dopo 40 anni, c’è stato Roberto Benigni, c’è stato Damiano David con Alessandro Borghi. Un festival che ha segnato record di ascolti praticamente in tutte le serate, superando le precedenti edizioni. Un festival che è stato preceduto da ondate di polemiche, prima per la partecipazione di alcuni rapper come Tony Effe e Emis Killa (che si è ritirato a pochi giorni dalla gara quando si è diffusa la notizia che era indagato nell’inchiesta sugli ultras alla stadio San Siro), poi per la scelta di Fedez di portare come cover la canzone ‘Bella stronza’ di Marco Masini (per il testo considerato fuori tempo che, nelle parti più discutibili non è stato infatti riprodotto) e infine per le bordate di gossip di Fabrizio Corona che a due settimane dal festival ha fatto esplodere la bomba gossip sui retroscena della coppia Ferragnez, tra tradimenti e intrecci amorosi (compreso il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro).

