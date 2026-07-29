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Oltre 10 mila persone sull’Amerigo Vespucci nella tappa a Québec City
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Oltre 10 mila persone sull’Amerigo Vespucci nella tappa a Québec City

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Ambasciatore italiano in Canada: un segnale forte di vicinanza

Milano, 29 lug. (askanews) – Oltre diecimila persone sono salite a bordo dell’Amerigo Vespucci nella prima tappa canadese del Tour Mondiale 2026 a Québec City. La nave scuola della Marina Militare, protagonista del prestigioso Rendez-vous naval de Québec, ha richiamato fin dalle prime ore del mattino migliaia di visitatori, confermandosi una delle principali attrazioni dell’evento.La campagna in Nord America punta a promuovere l’immagine dell’Italia attraverso la diplomazia navale e il Made in Italy. Secondo Alessandro Cattaneo, ambasciatore d’Italia in Canada, la presenza dell’Amerigo Vespucci è una grande occasione per rafforzare i rapporti tra Italia e Canada: “La visita di questa nave meravigliosa è sicuramente di buon auspicio ed è un segnale grande e forte di vicinanza dell’Italia al Canada”.A bordo di Nave Amerigo Vespucci si è svolta anche la presentazione della prossima edizione di Vinitaly Usa, in programma a New York a fine ottobre. Matteo Zoppas Presidente di Ita – Italian Trade Agency: “È davvero un onore essere sulla più bella nave del mondo e poter presentare la prossima edizione del Vinitaly Usa – New York, 26 e 27 ottobre – assieme a Veronafiere a bordo della nave simbolo del miglior Made in Italy, in occasione del tour canadese del veliero più bello del mondo”.Dopo la tappa di Québec City, l’Amerigo Vespucci ha raggiunto Montréal, dove resterà fino al 3 agosto. Al termine della sosta canadese la nave riattraverserà l’Atlantico per rientrare nel Mediterraneo, con nuove tappe previste in Italia tra Venezia e Trieste.

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