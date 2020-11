AGI – La metà dei decessi, il quadruplo dei casi. Si può sintetizzare così il confronto (provvisorio) tra la seconda ondata ancora in corso in Italia e la prima ondata, iniziata a febbraio. Ulteriore conferma che i casi reali in quei drammatici mesi a cavallo tra inverno e primavera erano molti di più di quelli registrati, a meno di non voler inseguire improbabili teorie su un virus “cambiato”.

Ma quando è iniziata la seconda ondata? Difficile stabilire una data: gli esperti hanno osservato un primo rialzo rispetto alla calma piatta estiva ad agosto, ma fino a settembre compreso,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Oltre 1,2 milioni di casi e 19mila morti, ecco il bilancio (provvisorio) della seconda ondata proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento