oltre-150mila-le-persone-che-hanno-salutato-papa-francesco-a-san-pietro

Città del Vaticano, 25 apr. (askanews) – Oltre 150mil apersone hanno già salutato Papa Francesco, mettendosi in fila e rendendogli omaggio nella Basilica di San Pietro. Lo h areso noto la sala stampa vaticana. E l’imponente, e per certi versi non del tutto aspettato, afflusso di fedeli in Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco, “è stato notato” dai 149 cardinali che hanno già raggiunto Roma per il Conclave e che si sono riuniti nelle Congregazioni generali. Ha riferito il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Intanto il Dipartimento della Protezione civile con l’It-Alert, un messaggio con squillo di allerta ai cittadini sui cellulari, che ha sorpreso se non spaventato alcuni, ha fatto sapere che l’orario di chiusura dell’accesso a Piazza San Pietro è fissato alle 17.