Oltre 50 app iOS accedono agli appunti nella clipboard degli utenti senza motivo

Come parte delle nuove funzionalità in arrivo su iOS 14 e iPadOS 14 questo autunno, Apple ha incluso una serie di misure progettate per aiutare ad aumentare la privacy dei dati degli utenti.

Una di queste funzionalità avviserà gli utenti ogni volta che un’app tenta di accedere agli appunti, al fine di avvisare gli utenti sui tipi di app che possono potenzialmente accedere ai loro dati.

