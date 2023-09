Oltre 56mila per il “Circo Max”. Pezzali: emozione, e si continua

Al Circo Massimo la festa per 30 anni di carriera con tanti amici ospiti

Roma, 2 set. (askanews) – “È un momento incredibile, sono due notti che non dormo, da quando ho visto il palco per la prima volta, pensando a cosa succederà, ma le emozioni non saranno mai quelle che ho immaginato, per me è straordinario essere qui non solo per la cornice ma perché alla mia età e per chi fa questo lavoro da 30 anni, essere qui con tutta questa gente con questo entusiasmo è incredibile”.

Così Max Pezzali poco prima di esibirsi sul palco del Circo Massimo a Roma per “Il Circo Max”, la grande festa-evento per concludere le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera dopo un anno fortunato di concerti sold out con oltre 520mila biglietti venduti.

Questa sera oltre 56mila persone al Circo Massimo. “Il palco è incredibile – ha detto Max Pezzali – è una rappresentazione tridimensionale dell’universo pop raccontato nelle mie canzoni”.

Per uno degli artisti più amati da intere generazioni è la prima volta nella spettacolare location romana e a festeggiare con lui ci sono tanti ospiti amici, dal set di Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, agli Articolo 31, da Colapesce Dimartino a Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti (dei Pinguini Tattici Nucleari).

“È una selezione di amici che ringrazio di essere qui, è bello condividere un momento del genere con chi stimi, con alcuni abbiamo fatto un pezzo di percorso insieme, Lazza lo conosco da quando era bambino e averlo qui è come chiudere il cerchio, era sotto il palco e ora è con me sul palco” ha spiegato.

Una festa con i successi cult, dai più vecchi come “Non me la menare” ai più recenti come “L’universo tranne noi”. Ma non finisce qui. “Si continua – ha svelato Pezzali – io superata una certa età vivo alla giornata ma tutto questo successo vivendo alla giornata è arrivato per la follia creativa di Clemente Zard (Vivo Concerti) che ha creduto in me e da qui in poi può succedere di tutto”.