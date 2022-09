Oltre 800 Pastori Tedeschi si sfidano a Padova

PADOVA – Oltre 800 Pastori tedeschi arrivati da tutto il mondo si sfideranno per tre giorni a Padova, nella 65esima edizione del Campionato sociale di allevamento del Pastore tedesco, in programma dal 9 all’11 settembre allo Stadio Plebiscito.

ESEMPLARI DA TUTTA EUROPA, DALL’EQUADOR E DALL’AUSTRALIA

Si tratta del più importante appuntamento italiano per gli allevatori e gli appassionati del Pastore tedesco, e il secondo più autorevole in Europa. Infatti gli esemplari che si sfideranno nelle varie prove previste arrivano da diversi Paesi europei e anche dall’Equador e dall’Australia. Nei tre giorni del Campionato l’ingresso allo Stadio sarà gratuito, pertanto gli appassionati potranno assistere alle sfide, e alla speciale esibizione dei Gruppi cinofili della Polizia di Stato prevista alle 17 di sabato 11 settembre.

SABATO 11 SETTEMBRE ALLE 17 ESIBIZIONE DELLE UNITÀ CINOFILE

“Ringrazio il Comune di Padova per la grandissima opportunità che ci ha dato e il sostegno che ci ha permesso di organizzare in tempi brevissimi l’evento. Il successo è tale che questo campionato è quello che ha il maggior numero di soggetti iscritti tra tutti i campionati di allevamento a livello mondiale, con oltre 800 esemplari”, afferma Michele Pianelli, presidente della Società amatori Schaferhunde, che organizza l’evento. “Il cane Pastore Tedesco è molto popolare ma è anche importante per il suo carattere, grazie al quale viene impiegato in moltissime attività. Si va dal soccorso, alla guida dei ciechi, dalla ricerca delle persone disperse alla scoperta di droga ed esplosivi fino alle attività di ordine pubblico, e tutte questi impieghi sono poco conosciute dai cittadini per cui invitiamo i padovani a partecipare numerosi a questa manifestazione non solo per ammirare i singoli esemplari ma anche per conoscere meglio i tanti ambiti nei quali il pastore tedesco dà il meglio di sé”, aggiunge, dicendosi onorato della possibilità di inserire l’esibizione delle unità cinofile nel programma dell’evento.

GIORDANI: “PADOVA SI È SEMPRE DISTINTA PER LA PASSIONE PER GLI ANIMALI

“Come è noto sono un grande amante dei cani, anche se il mio non è certo un Pastore tedesco, ma un vivacissimo bassotto, e sono quindi doppiamente contento che Padova ospiti questo importante evento. Padova è una città che si è sempre distinta per l’attenzione e la passione per gli animali e sono sicuro che saranno tantissimi i padovani che affolleranno le gradinate del Plebiscito”, interviene il sindaco di Padova Sergio Giordani. “Ringrazio anche il presidente della Societa’ Amatori Schaferhunde Michele Pianelli per avere scelto la nostra città per questo campionato, dandole ulteriore visibilità nazionale ed internazionale. So che molti degli allevatori e dei proprietari dei cani rimarranno qui in città per qualche giorno di vacanza in più e spero che possano apprezzare le bellezze storiche e artistiche di Padova”, conclude.

I PASTORI TEDESCHI COSTITUISCONO IL 70% DELLE UNITÀ CINOFILE

“Circa il 70% dei cani della Polizia di Stato è costituito da Pastori tedeschi”, ricorda infine il questore di Padova Antonio Sbordone, spiegando che le squadre cinofile sono impiegate in una vasta gamma di servizi, come “ricerca e soccorso in caso di calamità (terremoti, crolli, valanghe), ricerca di persone scomparse o latitanti, antidroga, ordine pubblico, ricerca di esplosivi”.

