Il Napoli ha ritrovato un po’ di serenità dopo l’ultima vittoria maturata in casa col Benevento. La situazione però resta incandescente, con la squadra partenopea che al momento non si qualificherebbe per la prossima Champions League, obiettivo fondamentale per continuare a sognare in grande. Secondo i colleghi di Calciomercato.it, oltre al nome di Sarri ci sono altre due possibilità per il futuro della panchina partenopea:

Napoli-Gattuso, sarà divorzio a fine stagione?

Nelle ultime settimane – riferiscono i colleghi del noto portale d’informazione sportiva – vi abbiamo riportato a più riprese tutte le piste per la panchina del Napoli. I nomi di Ivan Juric e Vincenzo Italiano intrigano non poco in prospettiva il Presidente De Laurentiis, ma in ogni caso ogni decisione sarà rimandata al termine della stagione. A meno di clamorosi tonfi in classifica, infatti, il patron dovrebbe confermare Gattuso fino al termine della stagione.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Un altro nome che piace non poco a De Laurentiis, è Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo sfiderà Gattuso tra poche ore sul campo, ma l’allenatore neroverde ha un’idea di gioco consona al progetto del futuro Napoli. Ora è tempo di campo, se ne riparlerà a fine stagione, ma intanto si raffredda una pista per la panchina: stiamo parlando di Sarri, che si allontana dal ritorno ai partenopei come stiamo riportando nelle ultime ore.

SEGUICI SU FACEBOOK!

The post “Oltre a Sarri sono tre le opzioni concrete per il dopo-Gattuso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento