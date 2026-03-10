oltre-il-vaso-tradizionale:-franco-sio-reinventa-l’arredamento-con-il-marmo-sardo-e-il-vetro-veneziano

Un materiale millenario trova nuova vita nel design contemporaneo grazie all’innovazione

Il design d’arredo italiano affronta da anni una sfida cruciale: come valorizzare i materiali tradizionali in chiave contemporanea senza cadere nella banalità del già visto. Mentre il mercato globale del marmo naturale, valutato oltre 15 miliardi di dollari, cresce del 4,2% annuo, molti produttori si limitano ancora agli usi convenzionali, perdendo opportunità nel segmento del design di lusso.

La Breccia Sarda, primo prodotto lapideo della Sardegna conosciuto anche come marmo di Orosei, rappresenta un caso emblematico di questa problematica. Caratterizzata da un’alternanza di strati calcarei e dolomitici arricchiti da venature di calcite e lamine di onice, questa pietra dalle tonalità beige calde viene tradizionalmente utilizzata solo per pavimentazioni e rivestimenti, nonostante le sue potenzialità estetiche uniche.

Franco Sio, designer milanese di origini sarde, ha deciso di sfidare questa limitazione creando una linea di oggetti d’arredo che trasforma la Breccia Sarda in oggetti di design contemporaneo. ‘Non è possibile che nel 2023 ci sia solo il vaso tradizionale. Mi devo inventare qualcosa di diverso’, dichiara Sio, che ha sviluppato il progetto ‘Nue’ (nuvola in sardo), un sistema modulare di portafiori che può essere configurato da uno a sei elementi.

Il progetto ha attirato l’attenzione di Venini, storica azienda del vetro di Murano, che ha accettato di collaborare creando ampolle in vetro soffiato per completare il design di Sio. ‘Venini si innamora di questo progetto e mi ha creato questo tipo di ampolle. Venini è qualcosa in più, un’azienda riconosciuta, un’azienda storica italiana e oggi si affianca a Sio Design in questo progetto’, spiega il designer.

La collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di come l’eccellenza italiana possa integrarsi: il marmo sardo lavorato direttamente in cava incontra la maestria vetraria veneziana, creando prodotti che uniscono tradizione e innovazione. Il sistema elimina i passaggi intermedi nella filiera, permettendo prezzi più competitivi e controllo qualitativo diretto.

Durante il Salone del Mobile 2024, Sio ha presentato una versione gigante del Nue come diffusore di fragranze, esposta in quattro prestigiose location di via della Spiga: Paciotti, Moschino, Akris e il ristorante Il Baretto. ‘Quando entravi in questi negozi sentivi proprio questa fragranza’, racconta Sio, evidenziando come il design possa creare esperienze sensoriali complete.

L’innovazione non si ferma agli oggetti singoli: Sio ha sviluppato anche il primo lampadario con fiori veri, sempre utilizzando le ampolle in vetro di Murano.

La strategia di Sio punta sull’esclusività e la personalizzazione. Il suo showroom in via Fontana, 12 a Milano opera su appuntamento, offrendo un’esperienza dedicata che rispecchia la filosofia del brand. ‘Ho reso tutto in sintonia con quello che creiamo. Se arriva una persona voglio che sia focalizzata sull’esperienza’, spiega il designer.

Il successo del progetto dimostra come l’innovazione nel design italiano possa nascere dalla valorizzazione intelligente delle risorse locali. La Breccia Sarda, con le sue caratteristiche uniche dovute alla presenza di conchiglie, calcari e fossili, offre infinite possibilità creative quando liberata dai vincoli dell’uso tradizionale.

Le finiture disponibili per questo marmo – venato, nuvolato, perlato e fiocco di neve – permettono di creare effetti visivi e tattili diversificati, come dimostra la collezione di Sio che spazia da superfici scalpellate a finiture lisce. Questa versatilità, unita alla collaborazione con eccellenze come Venini, Studio Mano, Samuele Mazza e Pierfrancesco Mele aprono nuove prospettive per il settore.

L’espansione internazionale è già in corso: dopo la partecipazione all’Index di Dubai e Lugano Fuori-salone, Sio sta valutando partnership strategiche per sviluppare il mercato mediorientale.

Il caso Sio rappresenta un modello replicabile per altre eccellenze italiane: la combinazione di materiali tradizionali, design innovativo e partnership strategiche può creare prodotti competitivi sui mercati internazionali, valorizzando al contempo il patrimonio artigianale italiano.