Omaggio a Massimo Troisi all’81a Mostra del Cinema di Venezia

Venerdì al Lido, nel 30ennale della scomparsa dell’attore, “IL POSTINO” di nuovo in sala

Incontro stampa alle ore 11 con Maria Grazia Cucinotta, Anna Bonaiuto, Enzo De Caro, Vincenzo Ferrera, la sceneggiatrice Anna Pavignano, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Titta Fiore e Maurizio Gemma, rispettivamente presidente e direttore della Film Commission Regione Campania.

Un omaggio a Massimo Troisi è in programma, venerdì 6 settembre, all’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un “evento speciale” nato, nel trentennale de “Il Postino” (che proprio alla Mostra di Venezia fu presentato in anteprima) e della prematura scomparsa dell’attore e regista di San Giorgio a Cremano, da un’idea di Maria Grazia Cucinotta e realizzata dalla Hollywood Communication e da La Biennale di Venezia, in collaborazione con la Settimana della Critica e le Giornate degli Autori e con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

La giornata inizia con un incontro stampa (alle ore 11 nell’Hollywood Celebrities Village presso l’Hotel Des Bains in via Bragadin al Lido), a cui prenderanno parte Maria Grazia Cucinotta, Anna Bonaiuto, Enzo De Caro, Vincenzo Ferrera, la sceneggiatrice Anna Pavignano, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Titta Fiore e Maurizio Gemma, rispettivamente presidente e direttore della Film Commission Regione Campania.

Da Venezia 51 a Venezia 81, la giornata dedicata al Lido a “Il postino” e a Massimo Troisi, si concluderà poi alle 20 nella Sala Casinò, alla presenza della delegazione al completo, con la proiezione del celebre film del 1994 diretto da Michael Radford.

“Il postino” è l’ultimo lavoro di Massimo Troisi. L’attore, che non riuscì a vederlo in sala (vittima di un attacco cardiaco il 4 giugno del 1994), fu ugualmente candidato all’Oscar come miglior attore protagonista. L’Academy conferì al film altre 4 nomination –miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora (composta da Luis Bacalov) – vincendo l’Oscar nel 1996 proprio in questa ultima categoria. Nel palmares de “Il Postino si annoverano, inoltre, due Bafta, il Critics’ Choice Movie Award, un David di Donatello e un Nastro d’Argento.

Per iniziativa della Regione Campania e dalla sua Film Commission, un omaggio a Massimo Troisi sarà proposto anche al Palazzo Reale di Napoli, agli inizi di ottobre, nell’ambito del “Campania Libri Festival” organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. Info: https://fcrc.it/

