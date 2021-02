PALERMO (ITALPRESS) – L’Ordine dei medici di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale le linee guida in pillole sulla gestione dell’emergenza Covid per agevolare il lavoro dei medici.

“Consapevoli delle criticità di una emergenza sanitaria complessa oltre che sul piano strutturale anche organizzativo, la pagina è frutto di un lavoro di riordino delle attuali norme regionali e nazionali per rispondere alle domande più frequenti dei medici, facilitando in questo modo lo svolgimento della professione e facendo chiarezza sulle informazioni”, spiegano il presidente dei medici Toti Amato e il vicepresidente Giovanni Merlino.

La pagina, già attiva all’indirizzo https://ordinemedicipa.it/faq.php “sarà costantemente aggiornata – assicura il coordinatore della commissione Covid,

Omceo Palermo, online guida in pillole su gestione emergenza Covid

