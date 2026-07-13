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Omicidio 19enne a Crema, trovato un coltello nell’Adda
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Omicidio 19enne a Crema, trovato un coltello nell’Adda

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(Adnkronos) – I carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno trovato un coltello che potrebbe essere l’arma utilizzata per colpire il 19enne egiziano ucciso domenica in un parcheggio in viale Repubblica. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel comune di Spino d’Adda.  

I militari di Crema e Cremona, che hanno condotto le indagini sul caso, avevano avuto modo di verificare che l’auto con a bordo i tre presunti autori dell’omicidio, per i quali è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, aveva lasciato Crema in direzione della provincia di Milano attraverso il ponte della Sp 415 sul fiume Adda. Quindi, hanno ritenuto che potessero avere gettato il coltello in un cassonetto della spazzatura lungo la strada oppure nei pressi del fiume Adda. Ed è stata inviata una pattuglia della radiomobile per effettuare delle verifiche lungo il tragitto. Osservando dal ponte, i militari hanno notato nell’acqua un oggetto che aveva la forma di un coltello. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Crema e Lodi che, con il supporto del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, hanno recuperato l’oggetto, accertando che si trattava proprio di un coltello con fodero.  

L’arma è stata sequestrata e saranno svolti tutti i necessari accertamenti al fine di verificare se si tratti della stessa utilizzata per colpire mortalmente il 19enne. 

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