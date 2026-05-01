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Omicidio a Lecce, uccide il fratello a coltellate e in videochiamata mostra il corpo ai familiari
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Omicidio a Lecce, uccide il fratello a coltellate e in videochiamata mostra il corpo ai familiari

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(Adnkronos) –
Dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate, durante una lite avvenuta ieri pomeriggio in una abitazione di Tricase, in provincia di Lecce, ha fatto una videochiamata alla madre, che vive nel Bangladesh, confessando l’omicidio e mostrando il corpo per terra e l’arma utilizzata per colpire. A dare l’allarme un connazionale che avrebbe assistito alla tragedia. Subito dopo il delitto i carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato un bengalese di 33 anni per omicidio volontario aggravato. La vittima, invece, aveva 29 anni. Entrambi lavoravano come banconisti in un bar di Tricase-Porto. Non avevano mai creato problemi nella cittadina, secondo le prime informazioni.  

La scena raccapricciante ha gettato nella disperazione i familiari, che abitano della zona di Sonarang, sottodistretto di Tongibari, nei pressi della città di Munshiganj, e che hanno cercato in qualche modo di chiamare un medico. Il video è stato pubblicato su facebook. Da quanto si comprende dalle parole pronunciate dall’uomo e come ipotizzato in un primo momento dagli inquirenti ci sarebbero questioni economiche alla base del litigio tra i fratelli.  

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