domenica, 12 Ottobre , 25

Verona, perde controllo per la velocità: auto si cappotta e prende fuoco

(Adnkronos) - Una Citroen C4 con a bordo...

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

(Adnkronos) - "Sono lì con voi in spirito,...

Paola Caruso, il dramma del figlio: “Il senso di colpa mi devasta, ma non ho mai mollato”

(Adnkronos) - Paola Caruso ospite oggi a Verissimo...

Aumentano i decessi tra adolescenti e giovani adulti, “una crisi emergente”: lo studio

(Adnkronos) - Nonostante la crescita e l'invecchiamento della...
omicidio-a-palermo,-mollicone:-“questi-sono-i-figli-della-serie-‘gomorra’-di-saviano-celebrata-dalla-sinistra”
Omicidio a Palermo, Mollicone: “Questi sono i figli della serie ‘Gomorra’ di Saviano celebrata dalla sinistra”

Omicidio a Palermo, Mollicone: “Questi sono i figli della serie ‘Gomorra’ di Saviano celebrata dalla sinistra”

PoliticaOmicidio a Palermo, Mollicone: “Questi sono i figli della serie ‘Gomorra’ di Saviano celebrata dalla sinistra”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Solo la cultura potrà fermare la violenza tra i giovani. Questi ragazzi sono i figli di ‘Gomorra’, una serie che ha finito per mitizzare la criminalità — scritta e celebrata dalla sinistra — in nome di una presunta ‘sensibilizzazione’ verso la malavita. Dopo la splendida inaugurazione della stagione del Teatro Biondo di Palermo, con il suggestivo valzer del Gattopardo in piazza Quattro Canti, la città è stata purtroppo segnata da questo tragico episodio di violenza. Da Palermo voglio ribadire che la rinascita della città sta passando, grazie all’amministrazione, proprio attraverso la cultura”.

Così dichiara Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia, presente a Palermo per l’inaugurazione della stagione del Teatro Biondo.

“Condanniamo senza esitazioni quanto accaduto, ma a Piccolotti e agli esponenti dell’opposizione, che cercano di attribuire responsabilità al ministro Piantedosi, chiedo: dov’erano quando Saviano diffondeva il modello di ‘Gomorra’? Questi criminali sono i figli di un mito negativo: pensano che girare armati, con un coltello, o sparare a un coetaneo, sia una prova di coraggio, mentre è solo un gesto di vigliaccheria. La sinistra dovrebbe piuttosto interrogarsi sul modello culturale divisivo che ha contribuito a promuovere attraverso certe fiction. Esprimo la mia solidarietà alla famiglia del giovane intervenuto per sedare la rissa, al sindaco Lagalla, e il mio apprezzamento alle forze dell’ordine per la tempestività con cui hanno individuato e arrestato il responsabile”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.