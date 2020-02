Omicidio del carabiniere Cerciello Rega. Al via il processo ai due giovani americani

A sette mesi esatti dall’agguato in via Pietro Cossa, quartiere Prati di Roma, prende il via il processo in corte d’assise per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, trafitto da undici coltellate, di cui una al cuore, sferrate in appena 30 secondi. In quell’agguato rimane lievemente ferito un suo collega, il militare Andrea Varriale. Nel giro di 12 ore vengono individuati e fermati, a due passi dell’hotel Le Meridien, dove avevano trovato alloggio, due americani, Finnegan Lee Elder, di 18 anni, e Gabriel Christian Natale-Hjorth di 19.

Il primo è accusato di aver materialmente ucciso il militare,

