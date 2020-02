La camorra scissionista dei Mazzarella

Secondo quanto riferì il collaboratore di giustizia, Salvatore Maggio, giovane boss pentito di Piazza Mercato, a decretare la morte e a eseguire la condanna di Abdel Chafai, 38enne algerino sospettato di aver abusato di alcuni ragazzini, furono i vertici degli Scissionisti del clan Mazzarella. Lo stesso Maggio, quando è passato a collaborare con lo Stato si è autoaccusato del delitto, e ha chiamato in causa anche il ras Salvatore Sembianza. Ieri per entrambi è arrivata la condanna in Appello: 12 anni di reclusione per il pentito Maggio; 15 anni e 4 mesi per Sembianza. Quest’ultimo è accusato anche di occultamento di cadavere.

L'articolo Omicidio dell'algerino sospettato di pedofilia, condannato il ras Sembianza proviene da Notiziedi.

