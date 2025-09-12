venerdì, 12 Settembre , 25

Omicidio di Charlie Kirk, l’annuncio di Trump: “Arrestato il killer, spero lo condannino a morte”

Omicidio di Charlie Kirk, l'annuncio di Trump: "Arrestato il killer, spero lo condannino a morte"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Penso, con un alto grado di certezza, che lo abbiamo in custodia. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Fox and Friends il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito del killer dell’attivista conservatore, Charlie Kirk ucciso in un campus universitario nello Utah. 

”Spero che venga condannato a morte”, ha aggiunto Trump parlando a Fox and Friends. “Kirk era un’ottima persona e non meritava questo”, ha aggiunto Trump. 

Il sospetto killer di Kirk è stato segnalato alla polizia da “una persona a lui vicina”, ha svelato Trump. “In pratica, qualcuno che gli era molto vicino lo ha denunciato. Qualcuno che gli è vicino riconosce anche una piccola inclinazione della testa, cosa che nessun altro farebbe”, ha spiegato Trump. 

