AGI – Al momento, secondo fonti della Procura di Lecce, non ci sono fermi, né interrogatori in corso, in merito al duplice delitto dell’arbitro De Santis e della fidanzata. Nell’ambito delle indagini, secondo quanto appreso, diverse persone sono state sentite dagli inquirenti, tra cui un 37enne di Aradeo, nome di battesimo Andrea, proprio come quello che avrebbe detto Antonella Manta prima di essere uccisa.

L’articolo Omicidio di Lecce: proseguono le indagini, nessun fermo proviene da Notiziedi.

