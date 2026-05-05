martedì, 5 Maggio , 26

Energia, ricerca REbuild: ‘valore case green fino a +50% nelle aree più fredde’

(Adnkronos) - L’efficienza energetica si conferma fattore sempre...

Krejcikova urla, Riedi sfiora la rissa: liti giocatori-tifosi agli Internazionali

(Adnkronos) - Tensione agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi,...

Al Bano, la figlia Jasmine: “Non l’ho mai visto così, ho percepito tutto il suo dolore”

(Adnkronos) - "Ho percepito tutto il suo dolore"....

Lecco, Fondazione Cariplo lancia progetto innovativo con al centro attività fisica

(Adnkronos) - ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday è...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOOmicidio Diabolik, Bussone a 'Belve Crime': "Io e Raul Esteban siamo stati...
omicidio-diabolik,-bussone-a-‘belve-crime’:-“io-e-raul-esteban-siamo-stati-complici-in-tutto”
Omicidio Diabolik, Bussone a ‘Belve Crime’: “Io e Raul Esteban siamo stati complici in tutto”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Omicidio Diabolik, Bussone a ‘Belve Crime’: “Io e Raul Esteban siamo stati complici in tutto”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – “Io e Raul siamo stati complici in tutto, facevamo tutto insieme”. Parla per la prima volta a ‘Belve Crime’ Rina Bussone, testimone al processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto ‘Diabolik’. Nell’intervista che andrà in onda in prima serata stasera su Rai 2 Francesca Fagnani domanda a Bussone se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l’uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell’omicidio di Diabolik “avesse messo in conto che lei avrebbe parlato”.  

La testimone decisiva per le indagini conferma che la coppia aveva sempre agito insieme. “Ci siamo tatuati i nostri occhi, io sulla mia spalla e lui sulla sua, proprio perché simboleggiava che noi ci guardavamo sempre le spalle”, aggiunge Bussone, che per la prima volta rilascia un’intervista raccontando i dettagli dell’omicidio Diabolik. “Parto per Roma e raggiungo Raul, lui mi porta in camera da letto, abbassa la serranda e mi dice a bassa voce: ho ammazzato Diabolik”, ricorda la testimone, che alla domanda di Fagnani su come abbia proseguito la giornata dopo che il compagno le aveva rivelato l’omicidio, risponde: “Ormai il danno era fatto”. Nella puntata di ‘Belve Crime’ nonostante la Fagnani ricordi che la sua testimonanza sia stata ritenuta credibile solo in parte, Bussone si difende sottolineando di aver “sempre avuto l’appoggio dei magistrati”. 

Non solo l’omicidio Piscitelli, Bussone racconta nella puntata la sua vita segnata da un legame precoce con il mondo della criminalità. “La passione per il crimine mi ha portato ad amare le armi. Sin da piccola ho avuto una passione per le armi. Io infatti le ho sempre chiamate le mie bambine, le tenevo bene, sempre curate e pulite”, racconta.  

Con l’ultima domanda Fagnani chiede all’ospite inedito se ad oggi abbia paura di qualcosa o di qualcuno. “Con questi personaggi tu puoi prendere tutte le precauzioni che vuoi, ma se decidono che quel giorno devi morire, muori. Quindi non vivo nella paura perché so che può succedere, ma comunque me l’aspetto. Non abbasso mai la guardia”, conclude la donna.  

Previous article
Al Bano, la figlia Jasmine: “Non l’ho mai visto così, ho percepito tutto il suo dolore”
Next article
Emis Killa torna live e sceglie i club: è più coinvolgente

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Energia, ricerca REbuild: ‘valore case green fino a +50% nelle aree più fredde’

(Adnkronos) - L’efficienza energetica si conferma fattore sempre più decisivo nella determinazione del valore degli immobili in Italia. Si tratta di un tema da...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Krejcikova urla, Riedi sfiora la rissa: liti giocatori-tifosi agli Internazionali

(Adnkronos) - Tensione agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, alcuni giocatori hanno litigato con diversi tifosi, probabilmente scommettitori, che, durante le partite,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Al Bano, la figlia Jasmine: “Non l’ho mai visto così, ho percepito tutto il suo dolore”

(Adnkronos) - "Ho percepito tutto il suo dolore". Così Jasmine Carrisi ospite oggi, martedì 5 maggio, a La volta buona ha commentato le dichiarazioni...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lecco, Fondazione Cariplo lancia progetto innovativo con al centro attività fisica

(Adnkronos) - ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday è un nuovo progetto innovativo nato nel territorio lecchese che mette l’attività fisica al centro della salute...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.