omicidio-kirk,-continua-la-caccia-al-killer.-trump:-“giorno-buio-per-l’america”

(Adnkronos) – Continua la caccia al killer dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Due persone considerate sospette sono state successivamente rilasciate, ha riferito il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, che sta conducendo le indagini insieme all’FBI. “Sono in corso indagini e una caccia all’uomo per individuare l’assassino”, ha affermato.

Si ritiene che l’assassino abbia sparato una volta da un tetto vicino al cortile del campus dove Kirk è stato ucciso. “Non è possibile fornire ulteriori chiarimenti per proteggere l’integrità della nostra indagine”, hanno affermato le autorità. Un video ripreso da un partecipante pochi istanti dopo che Kirk è stato colpito mostra una figura che si abbassa mentre corre sul tetto del Losee Center, un edificio proprio di fronte a dove era seduto l’atticista quando è stato colpito. (VIDEO).

Il presidente Donald Trump ha espresso il suo “dolore e la sua rabbia” per l’omicidio del “Grande, e persino Leggendario, Charlie Kirk” e ha accusato la retorica della “sinistra radicale”. “Charlie ha ispirato milioni di persone e stasera tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano sono uniti nello shock e nell’orrore. Questo è un momento buio per l’America”, ha detto il presidente in un video girato nello Studio Ovale.

Trump ha collegato la morte di Kirk alla sua sparatoria a Butler, in Pennsylvania, e ad altri episodi di violenza di alto profilo, tra cui la sparatoria del dirigente della UnitedHealthcare a New York a dicembre e quella del 2017 contro il leader della maggioranza alla Camera Steve Scalise mentre si scagliava contro la “violenza politica della sinistra radicale”. “Questo tipo di retorica – ha denunciato – è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo oggi nel nostro Paese, e deve cessare immediatamente”, ha affermato Trump, che ha promesso ulteriori azioni, anticipando un piano più ampio per reprimere la violenza politica.

Trump ha suggerito che gli americani e i media devono “affrontare il fatto che la violenza e gli omicidi sono la tragica conseguenza della demonizzazione di coloro con cui non si è d’accordo”. Il tycoon ha promesso ulteriori azioni, anticipando un piano più ampio per reprimere la violenza politica: “La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono, così come coloro che perseguitano i nostri giudici, le forze dell’ordine e chiunque altro porti ordine nel nostro Paese”. “In onore di Charlie Kirk, un vero grande patriota americano – ha poi annunciato il presidente degli Stati Uniti – ordino che tutte le bandiere americane negli Stati Uniti siano abbassate a mezz’asta fino a domenica sera alle 18”.